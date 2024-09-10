Поки ворог накопичує сили для обстрілів, є час прожити без відключень світла – експерт

За словами енергоексперта Геннадія Рябцева, по 10-12 годин ми будемо без світла, коли температура опуститься нижче нуля.

За минулу добу ворог обстрілював цивільну енергетичну інфраструктуру у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях.

Про наслідки цих атак та ситуацію з відключеннями на найближчий період в етері "Громадського радіо" розповів експерт з ринку нафтопродуктів та енергетичних питань Геннадій Рябцев:

"Якщо йдеться про дрони, то вони цілять, "куди влучать". І тут з огляду на те, що більшість із цих засобів ураження українці вже навчилися збивати, може йтися лише про наслідки від падіння уламків".

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Відповідно уламки від дронів, які запускає ворог, падають куди завгодно та іноді шкодять лініям електропередач, ізоляторам, невеликим трансформаторним установкам та іншому обладнанню, каже Рябцев. Він додає, що ці ураження "тривожать місцевих", але енергетики доволі швидко їх усувають та лагодять обладнання.

"Тут варто лише подякувати енергетикам за роботу", – каже він.

Щодо роботи енергосистеми експерт зазначив, що дефіцит у системі поки що не наростає. Погодинних відключень немає. Проте стає менше резервів через погіршення погоди.

"Сонця стає менше. Проте попри високе споживання "Укренерго" повідомляє, що електроенергії достатньо для забезпечення всіх споживачів. Мені пропонували відкоригувати прогнози про всього одну чергу відключень щодо жовтня і вересня. Але я відмовився, бо вони лишаються правдивими", – пояснює експерт.

Рябцев додає, що баланс між генерацією електроенергії та її споживанням достатньо хиткий, але він однаково є. Ті роботи, які ведуться зараз, свідчать про те, що він буде підкріплений і надалі. Звісно, ми не можемо виключати чергові атаки росіян, каже він. Проте і енергетики, і Сили оборони до них готуються.

"Відповідні доручення було надано. Питання енергетики перебуває на контролі. Всі розуміють, що існують два фронти – гарячий та енергетичний. Без перемоги на одному неможливо перемогти на іншому", – каже Рябцев.

Тому наразі прогнози більш-менш позитивні, каже експерт. Звісно, до чергової масованої атаки росіян.

"До цієї гидоти вони мають назбирати засобів ураження. Їм же потрібно кожну ракету напильничком підправити. Поки вони будуть це підправляти, є певний час прожити без відключень", – зауважує він.

Проте з початком опалювального сезону прогнози дещо гірші, каже Рябцев.

"Під час цього сезону графіки погодинних відключень будуть. І вони будуть достатньо суттєвими. По 10-12 годин ми будемо без світла, коли температура опуститься нижче нуля", – прогнозує експерт.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі некоректно прогнозувати, скільки взимку не буде світла та чи будуть відключення взагалі. У Росії є терористичні плани, але й українські енергетики готуються до атак.

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