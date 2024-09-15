Враг ударил КАБами по Харькову: первые подробности атаки

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Несколько взрывов раздалось в городе Харьков.

Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов в сообщении в социальных сетях.

"Предварительно — в Киевском районе. Места прилетов исследуют специалисты. На данный момент — без пострадавших", — говорится в сообщении.

Также глава Харьковской ОВА Игорь Синегубов добавил, что экстренные службы проверяют возможные места вражеских ударов в Киевском районе.

На данный момент информация о пострадавших не поступала. Враг нанес удары по меньшей мере двумя КАБами. Есть возгорание нежилых помещений.

Напомним, ранее спикер Оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев сообщил, что противник заводит в северную часть Волчанска в Харьковской области подразделение "Ахмат".

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