Білий дім готує пропозиції щодо підтримки України: Салліван зробив заяву

Радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван повідомив, що під час зустрічей президентів США та України, яка запланована на 24 вересня, буде обговорюватись запропонована Зеленським "всеосяжна стратегія" успіху у війні проти Росії.

Про це пише "Interfax-Україна".

"Для успіху в цій війні нам потрібна всеосяжна стратегія, і саме її пропонує президент Зеленський. І тому ми з нетерпінням чекаємо можливості сісти й обговорити це з ним. Президент Байден із нетерпінням чекає цієї розмови", – сказав Салліван на 20-й щорічній зустрічі YES, що проходила у Києві 13-14 вересня.

Салліван додав, що США активно готуються до зустрічі президентів. Він зазначив, цю стратегію має озвучити саме Зеленський, тому що визначати "хід війни, свій шлях до перемоги та всі частини, які поєднуватимуться одна з одною" – це право демократично обраного уряду та народу України.

"Ми з самого початку чітко заявили, що наше завдання – забезпечити Україні міцні позиції на полі бою, щоб вони опинилися в сильній позиції за столом переговорів. Президент Зеленський сказав, що, зрештою, ця війна має закінчитися шляхом переговорів, і нам потрібно, щоб вони були сильні в цих переговорах. Вони самі визначать, коли їм сісти за стіл переговорів і на яких умовах", – наголосив Салліван.

Радник президента США зазначив, що під час зустрічі 24 вересня Білий дім представить свої пропозиції про можливу підтримку, а Україна розгляне їх "у контексті стратегії дипломатії".

"У президента Байдена до того моменту залишиться ще чотири місяці, і він має намір використати ці чотири місяці, щоб поставити Україну в найкраще становище для перемоги", – підкреслив Джейк Салліван.

Нагадаємо, на думку Віталія Портникова, перемовини між Україною та Росією щодо закінчення війни у нинішніх умовах неможливі, однак сторони можуть домовитись про припинення вогню на деяких умовах.

Читайте також: