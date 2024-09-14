Окупанти вдарили по Харківщині РСЗВ "Торнадо - С": є жертви

Внаслідок російської агресії загинула жінка, її тіло з-під завалів вилучили рятувальники.
На Харківщині о 12:15 окупанти вдарили РСЗВ "Торнадо – С" по селу Піски-Радьківські Ізюмського району.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"На жаль, внаслідок російської агресії загинула 72-річна жінка, її тіло з-під завалів вилучили рятувальники", – зазначив він.
Синєгубов додав, що двох цивільних – чоловіка та жінку – госпіталізували до медичного закладу.
Нагадаємо, раніше речник Оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев повідомив, що противник заводить у північну частину Вовчанська в Харківській області підрозділ "Ахмат".
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