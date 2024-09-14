Уряд Зімбабве вирішив вбити сотні слонів: причини приголомшують

За словами міністра охорони навколишнього середовища Зімбабве, у країні занадто багато слонів.

Зімбабве виб’є 200 слонів через багатомісячну посуху, яка призвела до неврожаю та нестачі продовольства. Управління охорони дикої природи країни повідомило, що це крок також спрямований на боротьбу зі збільшенням популяції тварин.

Про це пише The Guardian.

"У Зімбабве налічується більше слонів, ніж потрібно", – заявив міністр охорони навколишнього середовища Зімбабве Сітембісо Ніоні в парламенті в середу, 11 вересня.

Він додав, що уряд доручив Управлінню парків і дикої природи Зімбабве (ZimParks) розпочати процес відбракування диких тварин.

"Ми ведемо дискусію з ZimParks і деякими громадами, щоб зробити те, що зробила Намібія, щоб ми могли відбраковувати слонів і мобілізувати жінок, щоб, можливо, висушити м’ясо, упакувати його і переконатися, що воно потрапляє саме до тих громад, які потребують білка", – заявив Ніоні журналістам.

Своєю чергою гендиректор ZimParks Фултон Мангванья повідомив, що на слонів полюватимуть у тих районах, де їхні звичні пасовища впритул наблизились до людських поселень, зокрема у найбільшому природному заповіднику Зімбабве Хванге.

У Зімбабве проживає приблизно 100 000 слонів – це друга за чисельністю популяція у світі після Ботсвани.

За даними ZimParks, завдяки природоохоронним зусиллям тільки у Хванге мешкають 65 000 тварин, що більш ніж у чотири рази перевищує його місткість. Востаннє Зімбабве вибраковувало слонів у 1988 році.

Зімбабве та Намібія входять до групи країн на півдні Африки, які цього року оголосили надзвичайний стан через посуху. Згідно з оцінками ООН, близько 42% зімбабвійців живуть у бідності, і влада каже, що близько 6 мільйонів потребуватимуть продовольчої допомоги під час неврожайного сезону з листопада по березень, коли продовольства найбільше бракує.

Критики вбивства слонів заради їжі зазначають, що таке рішення є нераціональним, адже слони у Зімбабве є головною цікавинкою для туристів.

"Уряд повинен мати більш стійкі екологічні методи боротьби з посухою, які не впливатимуть на туризм. Вони ризикують відмовляти туристам з етичних міркувань. Живі слони вигідніші, ніж мертві. Ми показали, що ми погані охоронці природних ресурсів і наш апетит до нечесно здобутого багатства не має меж, тому це має бути припинено, оскільки це неетично", – заявив Фарай Магуву, директор некомерційної організації "Центр управління природними ресурсами".

Нагадаємо, цього місяця Намібія оголосила про намір вбити понад 700 диких тварин, щоб подолати голод та пережити посуху. Серед тварин, яких мають вбити – 83 слони.

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