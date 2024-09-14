Правительство Зимбабве решило убить сотни слонов: причины ошеломляют

По словам министра охраны окружающей среды в Зимбабве, в стране слишком много слонов.

Зимбабве убьет 200 слонов из-за многомесячной засухи, которая привела к неурожаю и нехватке продовольствия. Управление по охране дикой природы страны сообщило, что этот шаг также направлен на борьбу с увеличением популяции животных.

Об этом пишет The Guardian.

"В Зимбабве насчитывается больше слонов, чем нужно", – заявил министр охраны окружающей среды Зимбабве Ситембиссо Ниони в парламенте в среду, 11 сентября.

Он добавил, что правительство поручило Управлению парков и дикой природы Зимбабве (ZimParks) начать процесс выбраковки диких животных.

"Мы ведем дискуссию с ZimParks и некоторыми общинами, чтобы сделать то, что сделала Намибия, чтобы мы могли отбраковывать слонов и мобилизовать женщин, чтобы возможно высушить мясо, упаковать его и убедиться, что оно попадает именно в те общины, которые нуждаются в белке", – заявил Ниони журналистам.

В свою очередь гендиректор ZimParks Фултон Мангванья сообщил, что на слонов будут охотиться в тех районах, где их привычные пастбища вплотную приблизились к человеческим поселениям, в том числе в крупнейшем природном заповеднике Зимбабве Хванге.

В Зимбабве проживает около 100 000 слонов – это вторая по численности популяция в мире после Ботсваны.

По данным ZimParks, благодаря природоохранным усилиям только в Хванге проживают 65 000 животных, что более чем в четыре раза превышает его вместимость. В последний раз Зимбабве выбраковывало слонов в 1988 году.

Зимбабве и Намибия входят в группу стран на юге Африки, которые в этом году объявили чрезвычайное положение из-за засухи. Согласно оценкам ООН, около 42% зимбабвийцев живут в бедности, и власти говорят, что около 6 миллионов будут нуждаться в продовольственной помощи во время неурожайного сезона с ноября по март, когда продовольствия не хватает больше всего.

Критики убийства слонов ради еды отмечают, что такое решение нерационально, ведь слоны в Зимбабве являются главным интересом для туристов.

"Правительство должно иметь более устойчивые экологические методы борьбы с засухой, которые не будут влиять на туризм. Они рискуют отказывать туристам по этическим соображениям. Живые слоны выгоднее мертвых. Мы показали, что мы плохие охранники природных ресурсов и наш аппетит к нечестно добытому богатству не имеет пределов, поэтому это должно быть прекращено, поскольку это неэтично", – заявил Фарай Магуву, директор некоммерческой организации "Центр управления природными ресурсами".

Напомним, в этом месяце Намибия объявила о намерении убить более 700 диких животных, чтобы преодолеть голод и пережить засуху. Среди животных, которых должны убить, – 83 слона.

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