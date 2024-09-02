Как использовать гуаша для лица

С помощью гуаша в домашних условиях можно сделать качественный массаж лица, подтянуть кожу и снять отечность.
Блогер Kasey Dixon рассказала и показала своим подписчикам, как сделать массаж с помощью гуаша, который подтянет вашу кожу и немного снимет отек.
Первое, что необходимо – это сделать массаж лица и шеи пальцами, чтобы разогнать лимфатическую систему. Осторожно разомните область декольте и ушей, челюсть, переносицу и межбровную область.
Затем нанесите на лицо свое любимое масло, чтобы гуашь легче скользила по коже.
Массаж гуаша автор выполняет снизу вверх и начинает с челюсти. Движения нужно делать с двух сторон лица.
- Промассируйте область челюсти – вверх и шею – вниз – 10 раз;
- Промассируйте носогубную область и вниз по шее – 10 раз;
- Промассируйте область скул и ведите гуаша вверх – 10 раз;
- Промассируйте область под глазами (нажимайте очень легко) – 10 раз;
- Промассируйте веко, словно подтягивая его вверх (нажимайте очень легко) – 10 раз;
- Промассируйте сбоку, словно выводя всю жидкость из лица и шеи вниз – 10 раз;
- Промассируйте область лба – 10 раз;
- Промассируйте область между бровями – 10 раз;
На видео автор сделала массаж с одной стороны лица, чтобы визуально показать, как подтянулась кожа, а взгляд стал более открытым. Также автор подчеркнула, что перестала использовать ботокс и предпочла именно такой массаж. Она делает его уже 9 месяцев и результат не хуже уколов красоты.
Такой массаж можно делать каждое утро, главное – последовательность и регулярность.
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