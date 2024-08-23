Упражнения для разглаживания носогубных складок: показывает фейс-фитнес эксперт

Носогубные складки – это морщинки или бороздки, которые образуются от носа до уголков рта и считаются распространенными признаками старения кожи.

Фейс-фитнес эксперт Юлия Коханова показала своим подписчикам свой Топ упражнений, которые помогут убрать носогубные складки. Со временем они становятся заметнее. Это происходит из-за уменьшения эластичности кожи, потери объема подкожной жировой ткани и движения мышц лица.

Причины появления складок:

С возрастом кожа теряет свою упругость и уменьшается выработка коллагена и эластина;

Уменьшение объема подкожной жировой ткани;

Постоянные мимические движения, такие как улыбка или разговоры;

Индивидуальные особенности кожи и наследственные факторы;

Солнце, загрязнение и вредные привычки, такие как курение, могут ускорить старение кожи.

Упражнения, чтобы разгладить складки:

Промните зону "крыла носа" — 30 сек.; Растяните мышцу поднимающую верхнюю губу и "крылья носа" — 10 раз; Смещайте "жировые пакеты" в месте носогубной комы – 10 раз; Растяните скуловую мышцу – 5 раз; Откройте зону под крылом носа; Сместите "жировые пакеты" – 1 раз (медленно).

Вы должны помнить, что эти упражнения не спасут ситуацию за один раз. Их нужно выполнять систематически. Однако, если вас очень беспокоят носогубные складки и вы из-за этого комплексуете, следует обратиться за консультацией к дерматологу или косметологу. Они смогут порекомендовать наиболее подходящие методы лечения или ухода.

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