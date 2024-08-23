Вправи для розгладження носогубних складок: показує фейсфітнес-експертка

Носогубні складки - це зморшки чи борозенки які утворюються від носа до куточків рота та вважаються поширеними ознаками старіння шкіри.

Фейсфітнес-експертка Юлія Коханова показала своїм підписникам свій Топ вправ які допоможуть прибрати носогубні складки. З часом носогубні складки стають більш помітними. Це трапляється через зменшення еластичності шкіри, втрати обсягу підшкірної жирової тканини та руху м'язів обличчя.

Причини появи складок:

З віком шкіра втрачає свою пружність і зменшується вироблення колагену та еластину;

Зменшення об'єму підшкірної жирової тканини;

Постійні мімічні рухи, такі як посмішки або розмови;

Індивідуальні особливості шкіри та спадкові фактори;

Сонце, забруднення і шкідливі звички, такі як куріння, можуть прискорити старіння шкіри.

Вправи, щоб розгладити складки:

Промніть зону "крила носа" - 30 сек.; Розтягніть мʼяз який підіймає верхню губу і "крила носа" - 10 разів; Зміщуйте "жирові пакети" в місці носогубної коми - 10 разів; Розтягніть виличний мʼяз - 5 разів; Розкрийте зону під крилом носа; Змістіть "жирові пакети" - 1 раз (повільно).

Ви маєте памʼятати, що ці вправи не врятують ситуацію за один раз. Їх треба виконувати систематично. Проте, якщо вас дуже турбують носогубні складки та ви через це комплексуєте, варто звернутися за консультацією до дерматолога або косметолога. Вони зможуть порекомендувати найбільш відповідні методи лікування або догляду.

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