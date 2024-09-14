Иран вывел на орбиту новый спутник: на Западе усомнились в его назначении 

Иран настаивает, что его космическая и ядерная программы носят исключительно мирный характер. На Западе опасаются, что на самом деле иранские аэрокосмические проекты направлены на продвижение программы по созданию и усовершенствованию баллистических ракет.

Иранские государственные СМИ заявили, что страна успешно вывела на орбиту новый исследовательский спутник. Это может вызвать недовольство на Западе, хотя запуск до сих пор не был подтвержден независимыми источниками.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Издание отмечает, что по мнению западных экспертов, технология, которая применяется для запуска спутников, также может быть использована и для баллистических ракет, в том числе с ядерными боеголовками.

Что известно о запуске иранского спутника

"Исследовательский спутник Chamran-1 был успешно запущен и выведен на орбиту с помощью носителя Ghaem-100", – сообщил иранский государственный телеканал.

Известно, что в январе этого года такая же ракета Ghaem-100, созданная КСИР, уже вывела на орбиту другой спутник.

По информации иранских СМИ, запуск нового спутника осуществили со стартовой площадки недалеко от города Шахруд, примерно в 350 км к востоку от столицы Тегерана. Твердотопливная ракета вывела спутник весом 60 кг на орбиту на высоте 550 км от поверхности Земли.

Тегеран заявил, что новый спутник предназначен для тестирования аппаратных и программных систем для технологии орбитального маневра.

Напомним, Иран уже год существенно наращивает мощности для производства ракет и дронов. Вероятно, они будут переданы России для войны против Украины.

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