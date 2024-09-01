Знаменитий "кит-шпигун" раптово помер біля берегів Норвегії

Морський біолог Себастьян Стренд з Marine Mind повідомив, що кита-білуху, якого норвежці прозвали Хвалдимир, знайшли мертвим біля норвезького порту Рісавіка у суботу, 31 серпня. Білий кит понад п'ять років жив біля берегів Норвегії і став місцевою легендою "з темним минулим".

Про це пише NRK.

Вперше кита побачили рибалки у 2019 році. Білуха був дружнім до людей, а на його тілі була закріплена камера GoPro з логотипом російської компанії. Через таке "спорядження" білуху спочатку називали "російським шпигуном", а потім припустили, що він міг жити в якомусь океанаріумі й можливо залучався до пет-терапії, а потім втік з неволі.

Прізвисько Хвалдимир кит отримав від норвезького слова hval (у перекладі кит) та імені кремлівського диктатора Володимира Путіна. Але після початку повномасштабного вторгнення Росії до України місцеві жителі вирішили, що тварина не має асоціюватися з воєнним злочинцем і стали називати білуху Хвальді.

Наразі причина смерті кита невідома. Напередодні його бачили в гарному стані, опівдні 31 серпня він активно грався неподалік від берега, пірнав і виринав із води. А вже за дві години після цього рибалки побачили тіло кита, яке дрейфувало у воді без ознак життя.

На тілі тварини не виявили слідів травм, тому ветеринари проведуть розтин, щоб з'ясувати, що сталося.

З моменту появи цього кита біля берегів Норвегії за ним уважно стежили місцеві жителі, влада та зоозахисники. Організація One Whale, яка веде спостереження за китами, документувала зустрічі з Хвальді протягом усіх п'яти років і щорічно проводила ветеринарні огляди.

"Він був здоровим молодим китом без ознак хвороби. Я дуже сподіваюся, що його смерть не пов'язана з людиною", — сказала журналістам співробітниця One Whale Регіна Кросбі Хауг.

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