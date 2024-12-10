Оккупанты ударили по Харьковщине: есть пострадавшие

Оккупанты 10 декабря ударили по городу Златополь Лозовского района. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительным данным, враг нанес ракетный удар. По состоянию на 10:09 известно о 5 пострадавших.

"Попадания зафиксировали возле банковского учреждения, повреждены другие нежилые здания, гражданские авто", — отметил Синегубов.

Позже стало известно, что количество пострадавших увеличилось до 8 человек.

Напомним, в Харьковской области была объявлена принудительная эвакуация взрослого населения из 10 населенных пунктов Боровской общины. В частности, из поселка Боровая.

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