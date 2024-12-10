ССО сообщили о технических проблемах в приложении "Армія+": подробности

Речь идет о процессе подачи рапорта.
Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины сообщило о технических проблемах в приложении " Армія+ ".
Об этом сообщили Силы специальных операций Вооруженных сил Украины в Telegram.
"Вниманию военнослужащих, которые изъявили желание перевестись в боевые воинские части Сил специальных операций ВС Украины через приложение Армія+! Сейчас существуют определенные технические проблемы, возникающие в процессе подачи рапорта через приложение Армія+", – говорится в сообщении.
При поступлении отказа в приложении следует обращаться на "горячую линию" Единого центра рекрутинга ССО по телефону 0800 357 174.
В ССО также отметили, что уже ведется работа по включению определенных воинских частей ССО в перечень приоритетного комплектования.
Напомним, спикер Минобороны назвал причины, по которым отклоняют заявки на перевод в приложение "Армія+".
Читайте также: