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ССО сообщили о технических проблемах в приложении "Армія+": подробности

ССО сообщили о технических проблемах в приложении "Армія+": подробности

Шеврон ВСУ / Фото: Владимир Зеленский

Речь идет о процессе подачи рапорта.

Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины сообщило о технических проблемах в приложении " Армія+ ".

Об этом сообщили Силы специальных операций Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Вниманию военнослужащих, которые изъявили желание перевестись в боевые воинские части Сил специальных операций ВС Украины через приложение Армія+! Сейчас существуют определенные технические проблемы, возникающие в процессе подачи рапорта через приложение Армія+", – говорится в сообщении.

При поступлении отказа в приложении следует обращаться на "горячую линию" Единого центра рекрутинга ССО по телефону 0800 357 174.

В ССО также отметили, что уже ведется работа по включению определенных воинских частей ССО в перечень приоритетного комплектования.

Напомним, спикер Минобороны назвал причины, по которым отклоняют заявки на перевод в приложение "Армія+".

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