Когда европейские военные зайдут в Украину и чего ждать от Путина: эксперт объяснил

Решение о помощи Украине должно быть общим для немцев, англичан и французов.

В Сети активно обсуждается возможность отправки в Украину немецких военных. О такой возможности заявила Анналена Бербок, глава МИД Германии, отметив, что сейчас рассматривается вопрос международного военного присутствия в Украине для обеспечения прекращения огня.

До этого схожие заявления делали представители других европейских государств.

ТСН.ua выяснял насколько реально привлечение военных из других государств в Украину, кто еще кроме Германии сможет отправить к нам своих солдат. Чем это поможет и как на такие действия может отреагировать Путин?

Предвыборные заявления?

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, пока рано воспринимать заявления немецких политиков, как реальный факт.

"Это лишь заявление Анналены Бербок, о том, что рассматривается возможность отправки немецких военных в Украину. В то же время, канцлер Германии Олаф Шольц, заявил по этому поводу свое категорическое "нет". Похожая история была о предоставлении Украине немецких дальнобойных ракет Taurus. Мерц (оппонент Шольца на выборах) обещает, что даст Украине дальнобойные ракеты, а действующий канцлер, говорит что нет. То есть все это, по большому счету, лишь часть предвыборной борьбы в Германии", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель руководителя Генштаба (2006–2010 гг.).

Должны быть совместные действия европейцев

Эксперт отмечает, что на текущий момент вопрос отправки в Украину военных из Европы точно не решится. Хотя соглашается, что ранее подобные заявления делали представители Франции и Великобритании.

"Подобные действия европейцам нужно решать не отдельно, а совместно, должно быть объединено решение немцев, англичан и французов относительно отправки военных в Украину. Пока есть лишь попытка или активно обсуждаемая перспектива. Подчеркну, что речь идет не о тех войсках, которые будут вести боевые действия в Украине, а о военных формированиях, которые должны осуществлять контроль временной линии, о которой стороны договорятся на время возможного перемирия в Украине", – объясняет Игорь Романенко.

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Проект, который нужно развивать

Военный эксперт подчеркивает, что привлечение европейских военных в Украину – это лишь проект, запущенный в разработку на перспективу.

"Для Украины он очень важен. Поэтому бесспорно, что его следует прорабатывать и развивать. Вспомним, что было в начале войны. Германия и тот же Шольц начинали с помощью Украины бронежилетами и защитными шлемами, а сейчас дают нам комплексы IRIS-T и Patriot, мощные гаубицы и боеприпасы. Все начиналось с малого", – отмечает Игорь Романенко.

Когда европейские военные зайдут в Украину?

В случае, если вопрос привлечения европейских военных в Украину станет реальностью, всех интересует, какой может быть на это реакция Путина. Ведь российский диктатор и его приспешники уже не раз угрожали Европе ядерным оружием в случае помощи Украине.

"Слишком рано говорить о реакции Путина, он многое говорит. Европейские военные смогут зайти в Украину с миротворческой миссией только после наступления перемирия в войне. То есть когда российский диктатор на него согласится по собственной инициативе или под давлением. Ведь формальное достижение перемирия может сопровождаться постоянными военными провокациями со стороны России, которые мы уже проходили после соглашений в Минске. Именно поэтому европейские военные в этот момент будут нужны в Украине. То есть их введение – это работа на перспективу и ее нужно выполнять", – заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что Шольц сделал заявление о возможности направления немецких войск в Украину.

Глава МИД Германии Анналена Бербок в Киеве

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