Следом за Шольцем Украину посетит лидер немецкой оппозиции Мерц

Это будет его второй визит с начала полномасштабного вторжения в РФ.

Кандидат в канцлеры Германии от крупнейшего оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что в ближайшее время посетит Украину, что станет его вторым приездом с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом он заявил во время выступления в Берлине, передает ntv.

Мерц рассказал, что планирует посетить Украину в ближайшие дни, а после поездки проинформирует европейских партнеров о ее результатах.

Отметим, что последний раз Мерц приезжал в Украину в мае 2022 года и провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Фридрих Мерц считается одним из главных кандидатов на пост будущего канцлера Германии после проведения выборов, которые пройдут 23 февраля 2025 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия может отправить своих миротворцев в Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что Шольц рассказал, что вошло в новый пакет помощи Украине от Германии.

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