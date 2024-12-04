Германия может отправить своих миротворцев в Украину — Welt

Германия готова отправить своих военных для поддержки прекращения огня в Украине, если будет достигнуто соглашение между Украиной и Россией.

Если будет достигнуто прекращение огня между Украиной и Россией, Германия может отправить своих военных для поддержания мира.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет Welt.

По ее словам, кроме гарантий безопасности, таких как членство в НАТО, есть также международное присутствие для обеспечения прекращения огня. Когда ее спросили о возможной роли Германии в этом, она сказала, что все, что будет способствовать миру в будущем, конечно, будет "поддержано всеми силами с немецкой стороны".

В контексте смены власти в США вопрос миротворческих сил становится актуальным. Предполагается, что Трамп может попытаться принудить Украину и Россию к переговорам, угрожая прекращением военной помощи Украине, но также может увеличить поддержку Киева в ответ на действия России.

Новый глава внешней политики ЕС Кайя Каллас заявляла, что европейские солдаты могут быть привлечены для обеспечения прекращения огня в Украине, и такие страны как Франция и Балтийские страны уже выражали готовность к этому.

Напомним, в отчете Института изучения войны говорится, что российские чиновники продолжают утверждать, что временное прекращение огня в Украине принесет больше пользы Киеву, чем Москве.

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