Німеччина може відправити своїх миротворців до України - Welt

Німеччина готова відправити своїх військових для підтримки припинення вогню в Україні, якщо буде досягнута угода між Україною та Росією.

Якщо буде досягнуто припинення вогню між Україною та Росією, Німеччина може відправити своїх військових для підтримки миру.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише Welt.

За її словами, окрім гарантій безпеки, таких як членство в НАТО, існує також міжнародна присутність для забезпечення припинення вогню. Коли її запитали про можливу роль Німеччини в цьому, вона сказала, що все, що сприятиме миру в майбутньому, звісно ж, буде "підтримано всіма силами з німецької сторони".

У контексті зміни влади в США питання миротворчих сил стає актуальним. Є припущення, що Трамп може спробувати примусити Україну та Росію до переговорів, погрожуючи припиненням військової допомоги Україні, але також може збільшити підтримку Києва у відповідь на дії Росії.

Новий глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявляла, що європейські солдати можуть бути залучені для забезпечення припинення вогню в Україні, і такі країни, як Франція та Балтійські країни, вже висловлювали готовність до цього.

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни йдеться про те, що російські високопосадовці продовжують стверджувати, що тимчасове припинення вогню в Україні принесе більше користі Києву, аніж Москві.

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