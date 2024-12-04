Втрата Борової відкриє ворогові шлях до Ізюма, - депутат облради

Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик повідомив про загрозу, пов’язану з можливою втратою селища Борова.

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація досить складна. Росіяни постійно здійснюють штурмові дії, але з правого берега їх вибили. Селище Новомлинськ, у якому ворог намагався закріпитися, звільнене. Наразі питання їхньої присутності на правому березі річки Оскіл уже неактуальне. Проте росіяни розширюють свої фланги вліво й вправо, а населені пункти, які там розташовані, постійно перебувають під штурмовими діями", - зауважив депутат.

За його словами, Борова розташована лише за 14 км від лінії фронту. У разі втрати Борової, стратегічно це відкриває ворогу шлях до Ізюма.

"Також Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий можуть опинитися під загрозою окупації, особливо та частина Куп'янська, що розташована на лівому березі.Тому ситуація залишається складною, але Сили оборони тримаються", - додав Скорик.

Нагадаємо, стали відомі деталі про деокупацію Новомлинська.

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