Стали відомі деталі про деокупацію Новомлинська — DeepState

Бійці першої групи швидкого реагування "притисли" окупантів, а друга, скориставшись ситуацією, зачистила та зайняла послаблені противником позиції. Коли ворог зрозумів, що затиснутий з обох боків, почав втікати просто через річку.

Стали відомі деталі "зачистки" від окупантів селища Новомлинськ, що на Харківщині. Завдання виконали воїни 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї ОГШБр "Едельвейс".

Про це повідомили і оприлюднили відео аналітики каналу DeepState.

"Штурмові дії почалися зранку з формування колони техніки з десантом М113 та БМП-1 1-ї ГШР, яку очолював приданий екіпаж танка 2 танкового батальйону 3 ОТБр, які врізалися в центральні позиції противника. У визначеній точці колона розділилася і кожна машина залетіла на визначену ворожу позицію. Подавивши вогнем та скувавши супротивника в укриттях, штурмові групи десантувалися з техніки та зробили ривок до окопів противника", — проінформували в DeepState із посиланням на повідомлення бійців.

За їхніми словами, спершу вдалося частково пробитися до позицій противника, але не остаточно, адже деякі російські так звані "опорники" здійснювали супротив.

"Другий накат з технікою підсилив штурмові групи і вдалося захопити всі визначені позиції. У відповідь, противник вирішив контратакувати ключову позицію, яка давала контролювати н.п. Новомлинськ, послабивши свої два опорні пункти з лівого флангу", — додали українські бійці.

Внаслідок штурмових дій, росіяни почали тікати.

"Хто, як міг... Хто на човнах, хто просто перепливав річку своїми силами, а підрозділи аерозвідки та артилерії Сил Оборони знищували переправи та намагалися завдати найбільшої шкоди відступаючому противнику", — додали в DeepState.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про звільнення села Новомлинськ на Харківщині. Населений пункт розташований на правому березі річки Оскіл, де ворог має на меті закріпитися.

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