Поведінка кота: 10 ознак, які вказують на те, що домашній улюбленець вас любить

Які ознаки вказують на те, що кіт вас любить

Кіт, собака чи будь-яка інша домашня тваринка часто стає повноправним членом сім'ї. А як ставиться кіт чи кішка до вас.

Про ознаки, які вказують на те, що кіт вважає вас своєю "мамою" чи "татом" розповіла ветеринар Ліан Меллін.

"Ви можете помітити, що ваш кіт не робить наступні речі з іншими людьми, але робить з вами — це тому, що воно довіряє вам як своєму батькові/матері!" – каже Меллін.

Поведінка кота, яка вказує на те, що він вважає вас другом або батьком

Коти розминають вас. Це ознака того, що вашому коту добре й комфортно з вами, каже ветеринар. Вони штовхаються однією лапою — витягують і втягують кігті — а потім роблять те ж саме з іншою лапою, чергуючи лапи знову і знову в ритмічній манері, перш ніж затишно притулитися або подрімати. Це ознака того, що вашому кошеняті добре й комфортно», — каже доктор Ліанн. «Гормони гарного самопочуття, звані ендорфінами, ймовірно, виділяються, коли ваша кішка робить це». Вони муркочуть, коли поруч з вами. "Муркотіння зазвичай відоме як ознака розслабленого кота", — каже доктор Меллін. «Іноді коти муркочуть, коли вони також у стресі. Зазвичай це супроводжується іншою мовою тіла, як-от приплескані вуха та посмикування хвоста. Але найчастіше муркотіння асоціюється з комфортом, задоволенням і безпекою". Вони "розмовляють" з вами. Кошенята нявкають на своїх матерів, коли їм щось потрібно. Однак, коли коти стають дорослими, вони більше не нявкають на інших котів. Дорослі коти нявкають лише на людей. Ваш кіт робить це, тому що хоче спілкуватися з вами! Хочете знати, чи радий ваш кіт вас бачити? Подивіться на його хвіст. «Можливість читати мову тіла вашого кота, включно з мовою хвоста, надзвичайно важлива», — пояснює доктор Ліан. «Якщо ваша кішка тримає свій хвіст у формі знака питання або гачка, це означає, що вона щаслива. Ви можете помітити, що ваша кішка робить це лише з вами. Це тому, що вона відчуває себе щасливою поруч з вами. Ваша кішка може навіть обмотати вас хвостом — це дружнє вітання!» А що означає, коли хвіст вашого кота помітно вібрує? «Якщо у вашого кота тремтить хвіст, коли ви повертаєтеся додому після дня, це означає, що кошеня радіє вам!». Коти "бодають" вас. Якщо ваш кіт коли-небудь вдарив вас головою, він не намагався вас перекинути. «Така поведінка починається під час дитинства між кошенятами та матір’ю-кішкою»,. Ваш кіт також може це робити, щоб позначити вас своїм запахом, щоб визнати вас частиною своєї сім’ї!» Кіт вас облизує. Вилизування — це також дуже соціальна поведінка котів. Ніщо не скаже: «Я люблю тебе, мамо», як наждачний котячий язик". «Вилизування — це також дуже соціальна поведінка котів. Це показує, що вони довіряють одне одному», — каже доктор Ліанн. Це також може бути способом відзначити вас своїм запахом і назвати вас своєю сім’єю!» Ваша кішка дивиться на вас очима й повільно кліпає, мружиться. Це виглядає майже як дуже сонна людина, яка намагається не спати. За словами ветеринара, це ознака великого обожнювання. "Деякі люди навіть вважають, що це спосіб вашого кота поцілувати вас!" – каже доктор Меллін. Вони приходять до вас, коли вони голодні. Коли ви годуєте своїх тваринок в один і той самий час щодня, вони з’являються приблизно в цей час і нявкають, доки не отримають своє, « коти розуміють, що ви їхній піклувальник або годувальник», — каже доктор Ліанн. «Вони знають і вірять, що ви гарантуєте, що вони завжди отримають достатньо їжі». Вони приносять вам речі. «Коти, які мають доступ до зовнішнього світу, можуть приносити вам такі речі, як миші, листя чи цвіркуни, а коти, які живуть усередині, можуть приносити вам іграшки. Вони роблять це, щоб винагородити вас за турботу про них!». Коти сплять поруч з вами. «Коли кіт спить поруч з вами, це серйозний знак комфорту та довіри, навіть якщо він поза досяжністю руки», — пояснює доктор Ліанн. «Це показує, що ваша кішка знає, що ви захистите її, якщо наблизиться небезпека, коли вона спить».

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