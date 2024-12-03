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Поведение кота:10 признаков, указывающих на то, что животное вас любит

Поведение кота:10 признаков, указывающих на то, что животное вас любит

Как понять, что кот вас любит

Какие признаки указывают на то, что кот вас любит

Кот, собака или любое другое домашнее животное часто становится полноправным членом семьи. А как относится кот или кошка к вам?

О признаках, указывающих на то, что кот считает вас своей "мамой" или "папой", рассказала ветеринар Лиан Меллин.

"Вы можете заметить, что ваш кот не делает следующие вещи с другими людьми, но делает с вами — это потому, что оно доверяет вам как своему отцу/матери!" – говорит Меллин.

Поведение кота, указывающее на то, что он считает вас другом или родителем

  1. Кошки разминают вас. Это признак того, что вашему коту хорошо и комфортно с вами, говорит ветеринар. Они толкаются одной лапой – вытягивают и втягивают когти – а затем делают то же самое с другой лапой, чередуя лапы снова и снова в ритмичной манере, прежде чем уютно прижаться или вздремнуть. Это признак того, что вашему котенку хорошо и комфортно», — говорит доктор Лианн. "Гормоны хорошего самочувствия, называемые эндорфинами, вероятно, выделяются, когда ваша кошка делает это".
  2. Они мурлыкают, когда рядом с вами. "Мурчание обычно является признаком расслабленного кота", — говорит доктор Меллин. «Иногда коты мурлыкают, когда они тоже в стрессе. Обычно это сопровождается другим языком тела, как приплюснутые уши и подергивание хвоста. Но чаще всего мурлыкание ассоциируется с комфортом, удовольствием и безопасностью".
  3. Они "разговаривают" с вами. Котята мяукают на своих матерей, когда им что-то нужно. Однако, когда коты становятся взрослыми, они больше не мяукают на других кошек. Взрослые кошки мяукают только на людей. Ваш кот делает это, потому что хочет общаться с вами!
  4. Хотите знать, рад ли ваш кот вас видеть? Посмотрите на его хвост. «Возможность читать язык тела вашего кота, включая язык хвоста, чрезвычайно важна», — объясняет доктор Лиан. «Если ваша кошка держит свой хвост в форме вопросительного знака или крючка, это означает, что она счастлива. Вы можете заметить, что ваша кошка делает это только с вами. Это потому, что она чувствует себя счастливой рядом с вами. Ваша кошка может даже обмотать вас хвостом – это дружеское поздравление!» А что значит, когда хвост вашего кота заметно вибрирует? «Если у вашего кота дрожит хвост, когда вы возвращаетесь домой после дня, это значит, что кот радуется вам!».
  5. Коты "бодают" вас. Если ваш кот когда-нибудь ударил вас головой, он не пытался вас опрокинуть. «Такое поведение начинается в детстве между котятами и матерью-кошкой». Ваш кот также может это делать, чтобы обозначить вас своим запахом, чтобы признать вас частью своей семьи!»
  6. Кот вас облизывает. Вылизывание – это также очень социальное поведение кошек. "Ничто не скажет: «Я люблю тебя, мама», как наждачный кошачий язык». «Вылизывание — это тоже очень социальное поведение кошек. Это показывает, что они доверяют друг другу», — говорит доктор Лианн. Это также может быть способом отметить вас своим запахом и назвать вас своей семьей!»
  7. Ваша кошка смотрит на вас глазами и медленно моргает, жмурится. По словам ветеринара, это признак большого обожания. "Некоторые люди даже считают, что это способ вашего кота поцеловать вас!" – говорит доктор Меллин.
  8. Они приходят к вам, когда они голодны. Когда вы кормите своих животных в одно и то же время ежедневно, они появляются примерно в это время и мяукают, пока не получат свое, «коты понимают, что вы их попечитель или кормильец», – говорит доктор Лианн. Они знают и верят, что вы гарантируете, что они всегда получат достаточно пищи.
  9. Они приносят вам вещи. «Коты, имеющие доступ к внешнему миру, могут приносить вам такие вещи, как мыши, листья или сверчки, а кошки, живущие внутри, могут приносить вам игрушки. Они делают это, чтобы вознаградить вас за заботу о них!».
  10. Кошки спят рядом с вами. «Когда кот спит рядом с вами, это серьезный знак комфорта и доверия, даже если он вне досягаемости руки», – объясняет доктор Лианн. «Это показывает, что ваша кошка знает, что вы защитите ее, если приблизится опасность, когда она спит».

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