Поведение кота:10 признаков, указывающих на то, что животное вас любит

Какие признаки указывают на то, что кот вас любит

Кот, собака или любое другое домашнее животное часто становится полноправным членом семьи. А как относится кот или кошка к вам?

О признаках, указывающих на то, что кот считает вас своей "мамой" или "папой", рассказала ветеринар Лиан Меллин.

"Вы можете заметить, что ваш кот не делает следующие вещи с другими людьми, но делает с вами — это потому, что оно доверяет вам как своему отцу/матери!" – говорит Меллин.

Поведение кота, указывающее на то, что он считает вас другом или родителем

Кошки разминают вас. Это признак того, что вашему коту хорошо и комфортно с вами, говорит ветеринар. Они толкаются одной лапой – вытягивают и втягивают когти – а затем делают то же самое с другой лапой, чередуя лапы снова и снова в ритмичной манере, прежде чем уютно прижаться или вздремнуть. Это признак того, что вашему котенку хорошо и комфортно», — говорит доктор Лианн. "Гормоны хорошего самочувствия, называемые эндорфинами, вероятно, выделяются, когда ваша кошка делает это". Они мурлыкают, когда рядом с вами. "Мурчание обычно является признаком расслабленного кота", — говорит доктор Меллин. «Иногда коты мурлыкают, когда они тоже в стрессе. Обычно это сопровождается другим языком тела, как приплюснутые уши и подергивание хвоста. Но чаще всего мурлыкание ассоциируется с комфортом, удовольствием и безопасностью". Они "разговаривают" с вами. Котята мяукают на своих матерей, когда им что-то нужно. Однако, когда коты становятся взрослыми, они больше не мяукают на других кошек. Взрослые кошки мяукают только на людей. Ваш кот делает это, потому что хочет общаться с вами! Хотите знать, рад ли ваш кот вас видеть? Посмотрите на его хвост. «Возможность читать язык тела вашего кота, включая язык хвоста, чрезвычайно важна», — объясняет доктор Лиан. «Если ваша кошка держит свой хвост в форме вопросительного знака или крючка, это означает, что она счастлива. Вы можете заметить, что ваша кошка делает это только с вами. Это потому, что она чувствует себя счастливой рядом с вами. Ваша кошка может даже обмотать вас хвостом – это дружеское поздравление!» А что значит, когда хвост вашего кота заметно вибрирует? «Если у вашего кота дрожит хвост, когда вы возвращаетесь домой после дня, это значит, что кот радуется вам!». Коты "бодают" вас. Если ваш кот когда-нибудь ударил вас головой, он не пытался вас опрокинуть. «Такое поведение начинается в детстве между котятами и матерью-кошкой». Ваш кот также может это делать, чтобы обозначить вас своим запахом, чтобы признать вас частью своей семьи!» Кот вас облизывает. Вылизывание – это также очень социальное поведение кошек. "Ничто не скажет: «Я люблю тебя, мама», как наждачный кошачий язык». «Вылизывание — это тоже очень социальное поведение кошек. Это показывает, что они доверяют друг другу», — говорит доктор Лианн. Это также может быть способом отметить вас своим запахом и назвать вас своей семьей!» Ваша кошка смотрит на вас глазами и медленно моргает, жмурится. По словам ветеринара, это признак большого обожания. "Некоторые люди даже считают, что это способ вашего кота поцеловать вас!" – говорит доктор Меллин. Они приходят к вам, когда они голодны. Когда вы кормите своих животных в одно и то же время ежедневно, они появляются примерно в это время и мяукают, пока не получат свое, «коты понимают, что вы их попечитель или кормильец», – говорит доктор Лианн. Они знают и верят, что вы гарантируете, что они всегда получат достаточно пищи. Они приносят вам вещи. «Коты, имеющие доступ к внешнему миру, могут приносить вам такие вещи, как мыши, листья или сверчки, а кошки, живущие внутри, могут приносить вам игрушки. Они делают это, чтобы вознаградить вас за заботу о них!». Кошки спят рядом с вами. «Когда кот спит рядом с вами, это серьезный знак комфорта и доверия, даже если он вне досягаемости руки», – объясняет доктор Лианн. «Это показывает, что ваша кошка знает, что вы защитите ее, если приблизится опасность, когда она спит».

Читайте также: