НАТО "не спешит": создание командного центра для помощи Украине опаздывает — Bloomberg

Центр в Висбадене должен был заработать в октябре, но его штат до сих пор не укомплектован.

Создание новой миссии под названием "Помощь НАТО в сфере безопасности и обучения для Украины" (NSATU), направленной на защиту механизма оказания военной помощи от любого вмешательства со стороны Трампа, существенно отстает от графика.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседников журналистов, центр NSATU со штатом в 700 сотрудников планировали открыть в немецком Висбадене еще в октябре.

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"Но центр до сих пор на стадии комплектования и имеет штат несколько сотен человек. Многие должности вакантны, поскольку страны-члены НАТО не спешат командировать обещанный персонал", – говорится в статье.

Создание Командного центра в Висбадене было одним из ключевых обязательств, принятых на июльском саммите альянса. Своим решением члены НАТО согласились принять большую роль в координации военной помощи и обучения для Украины. Такой шаг должен сделать выделение помощи более предсказуемым и сделать этот механизм независимым от изменений политической ситуации в США после избрания президентом Дональда Трампа.

Напомним, по словам Писториуса, миссия НАТО в Висбадене возьмет на себя координацию западной военной помощи Украине в январе 2025 года. Он также заявил, что Европа усилит военную поддержку Украины в связи с предстоящим возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

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