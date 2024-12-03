Львовский псевдоактивист Остап Стахов вышел из СИЗО: подробности

Львовский псевдоактивист Остап Стахов вышел из СИЗО после внесения залога в размере 908 тысяч гривен.

Видео момента выхода его из СИЗО опубликовали в его Telegram-канале.

"Друзья — Остап на ВОЛИ! Спасибо всем, кто поддержал сбор залога! Все, кто хоть немного знают Остапа понимают, что дело против него это сугубо политическая расправа!", — говорится в сообщении.

Напомним, 25 сентября, правоохранители провели обыски у 39-летнего львовского блоггера Остапа Стахива, ранее снискавшего скандальную славу как антивакцинатор и противник мобилизации. Полиция сообщила псевдоактивисту о подозрении в мошенничестве.

Рассмотрение дела продолжается с апреля 2022 года, но обвинительный акт до сих пор не объявлен.

Остап Стахов, лидер антивакцинаторского движения, организовал в 2021 году масштабную акцию протеста в Киеве. В ноябре того же года СБУ выдвинула ему подозрение в попытке свержения конституционного строя. После содержания в СИЗО залог около 1 млн грн собрали сторонники. Стахов прошел психиатрическую экспертизу, признавшую его здоровым.

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