Львівській псевдоактивіст Остап Стахів вийшов з СІЗО: подробиці

Львівський псевдоактивіст Остап Стахів вийшов із СІЗО після внесення застави в розмірі 908 тисяч гривень.

Відео моменту виходу його з СІЗО опублікували в його Telegram-каналі.

"Друзі - Остап на ВОЛІ! Дякуємо всім, хто підтримав збір застави! Всі, хто бодай трішки знають Остапа розуміють, що справа проти нього це суто політична розправа!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 вересня, правоохоронці провели обшуки у 39-річного львівського блогера Остапа Стахіва, який раніше зажив скандальної слави як антивакцинатор та противник мобілізації. Поліція повідомила псевдоактивісту про підозру у шахрайстві.

Остап Стахів, лідер антивакцинаторського руху, організував у 2021 році масштабну акцію протесту в Києві. У листопаді того ж року СБУ висунула йому підозру у спробі повалення конституційного ладу. Після тримання в СІЗО, заставу близько 1 млн грн зібрали прихильники. Стахів пройшов психіатричну експертизу, яка визнала його здоровим. Розгляд справи триває з квітня 2022 року, але обвинувальний акт досі не оголошено.

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