Псевдоактивисту Остапу Стахиву избрали меру пресечения

Мера пресечения Стахива была избрана не с первой попытки.

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения львовскому псевдоактивисту Остапу Стахиву.

Об этом сообщает "Общественное" из зала суда.

Стахова известно, что Стахова будут содержать под стражей 60 суток без права на залог.

Избрать меру пресечения удалось аж с пятой попытки.

"До этого он дважды не появлялся на заседание по вызову на следственные действия в другом уголовном производстве, а затем подавал ходатайство об отводе судьи и прокурора", — говорится в сообщении.

Арест Стахова – что известно

В среду, 25 сентября, правоохранители провели обыски у 39-летнего львовского блоггера Остапа Стахива, ранее снискавшего скандальную славу как антивакцинатор и противник мобилизации.

Полиция сообщила псевдоактивисту о подозрении в мошенничестве.

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