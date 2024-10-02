Харьковский ТЦК: "Бусификация — это больше миф"

В ТЦК прокомментировали видео, которые в последнее время появляются в социальных сетях и демонстрируют незаконные действия представителей территориальных центров комплектования.

Начальник мобилизационного отдела Харьковского областного ТЦК и СП Сергей Романенко опроверг информацию о принудительном доставке мужчин в районные центры комплектования.

Об этом он заявил 2 октября на брифинге.

"Я скажу, что это больше миф, потому что я тоже смотрю ролики, которые есть в интернете. Я могу заверить всех, что все РТЦК действуют в рамках закона", – сказал военный.

По словам Романенко, работники территориальных центров комплектования общаются с людьми, объясняют ситуацию и извещают граждан на улицах. Он также отметил, что все представители РТЦК работают в сопровождении Национальной полиции, следящей за соблюдением законодательства и общественного порядка.

По видео, которые распространяются в сети, начальник мобилизационного отдела отметил: "Видео, которое я тоже увидел, я могу вас заверить, что оно не полное и те моменты, которые возникают с представителями РТЦК, остается только то, что может скомпрометировать самих представителей РТЦК".

Напомним, в Украине уже длительное время говорят о так называемой "бусификации" и нарушениях во время мобилизации. Почему так происходит – говорится в сюжете корреспондентки ТСН Мариам Оганнисян.

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