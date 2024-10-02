Харківський ТЦК: "Бусифікація — це більше міф"

У ТЦК прокоментували відео, які останнім часом з'являються в соціальних мережах і демонструють незаконні дії представників територіальних центрів комплектування.

Начальник мобілізаційного відділу Харківського обласного ТЦК та СП Сергій Романенко спростував інформацію про примусове доставляння чоловіків до районних центрів комплектування.

Про це він заявив 2 жовтня під час брифінгу.

"Я скажу, що це більше міф, тому що я також дивлюся ролики, які є в інтернеті. Я можу запевнити всіх, що всі РТЦК діють в рамках закону", - сказав військовий.

За словами Романенка, працівники територіальних центрів комплектування спілкуються з людьми, пояснюють ситуацію та сповіщають громадян на вулицях. Він також зазначив, що всі представники РТЦК працюють у супроводі Національної поліції, яка стежить за дотриманням законодавства та громадського порядку.

Щодо відео, які поширюються в мережі, начальник мобілізаційного відділу зауважив: "Відео, яке я теж побачив, я можу вас запевнити, що воно не повне і ті моменти, які виникають з представниками РТЦК, залишається тільки те, що може скомпрометувати самих представників РТЦК".

Нагадаємо, в Україні вже тривалий час говорять про так звану "бусифікацію" і порушення під час мобілізації. Чому так відбувається – йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Маріам Оганнисян.

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