Кількість вірян росте: що відомо про мегацеркву з охороною, де поклоняються наркотикам (фото)

Мегацерква, яка вірить, що канабіс і псилоцибінові гриби дають людині можливість спілкуватися з богами, є однією з найбільш швидкозростальних релігій у США.

Про це пише Daily Star.

Церква Амброзії була заснована лише п'ять років тому в Окленді, але вже налічує понад 100 000 вірян. Очолювана пастором Дейвом Годжесом, ця міжконфесійна організація прагне розширити доступ громадськості до психоделічних грибів.

Годжес, якого охрестили "грибним пророком", перебуває на хвилі буму психоделічних церков у США. Рух виявився настільки успішним, що вже відкрито ще один філіал у Сан-Франциско.

За вступний внесок у розмірі 10 доларів і щомісячний внесок у розмірі 5 доларів будь-який дорослий може долучитися до церкви і отримати доступ до таїнств: марихуани, чарівних грибів і ДМТ, активної речовини, що міститься в грибах аяхуаска.

Поєднання членських внесків, вступних внесків і пожертвувань на наркотики приносить церкві близько 5 мільйонів доларів на рік. Але церква стверджує, що більша частина цього доходу одразу ж витрачається на охорону, оренду та накладні витрати.

Попри нетрадиційний характер цих церков, які працюють відкрито і проводять церемонії, вони фактично захищені рішенням Верховного Суду 2006 року, який підтримав використання нелегальних наркотиків під час богослужінь.

Витоки церкви можна простежити до безтурботного руху на фестивалі, який розростався як снігова куля.

Церква, де поклоняються наркотикам / Фото: instagram.com/davehemp

Годжес розповів: "Церква виникла майже випадково на фестивалі Burning Man 2010 року. До 2019-го, коли я відкрив церкву конопель, це вже не було просто жартом, люди сприймали її серйозно, і тоді я зрозумів, що мені теж потрібно це зробити. Я жартома називав це культом, але у мене були послідовники, люди, які хотіли, щоб це була справжня релігія. Це починалося як трюк на Геловін, але люди з фестивалю Burning Man допомогли створити систему та заповіді для неї. Тож коли з'явилася можливість відкрити церкву 2019 року, я за неї вхопився".

Спочатку Годжес проводив щонедільні проповіді о 16:20, де роздавав косяки і проповідував парафіянам про траву і духовність.

2020-го поліція провела рейд на церкву, конфіскувавши 200 000 доларів готівки та рослинні ліки через звинувачення в тому, що вона працювала як нелегальний диспансер. Однак, за словами Годжеса, він очікував цього рейду відтоді, як відкрив церкву, і передбачав судову тяганину.

2022 року Годжес помстився, подавши позов про захист громадянських прав проти міста і поліції за нібито дискримінацію релігійних переконань церкви. Говорячи про обшук, він пояснив, що зіграв на користь церкви. "До рейду ми працювали з 20 000 членами церкви. Після рейду ми досягли 100 000 фізичних членів протягом трьох років. Рейд приніс видимість, всупереч заявам ЗМІ про закриття. Ми ніколи не рекламували себе, але люди продовжували нас знаходити".

Дейв Годжес / Фото: instagram.com/davehemp

Опинившись всередині будівлі, повз озброєних охоронців і систему безпеки в стилі аеропорту, Метт Басбі розповідає, що побачив брошури, які пояснювали, що психоделічні гриби і канабіс є божественними таїнствами, які полегшують зв'язок з Богом. За його словами, вони також містили таблицю дозування, в якій детально описувалася різна вага грибів, необхідна для досягнення ефекту різної інтенсивності. Вони також попереджали, що "робота з високими дозами може бути жахливою", і наполягали на тому, що шукачі повинні приймати XL-кількості лише тоді, коли вони готові до розмови зі своєю душею.

Годжес розповів: "Кожного разу, коли ви споживаєте будь-яку кількість грибів, ви спілкуєтеся зі своєю душею. Ми хочемо переконатися, що люди мають безпечний доступ до цих інструментів, щоб мати змогу виконувати свою роботу".

І це не просто Божа справа, яку виконує Годжес, адже він відчуває, що його церква здатна боротися з фентаніловою кризою, яка розгортається навколо нього.

Пастор вважає, що в місті було б менше опіоїдних наркоманів, якби було більше церков, що пропонують релігійні таїнства у формі психоделічних наркотиків. "Є багато причин, чому люди стають залежними від наркотиків, але деякі з основних факторів – це нерозуміння того, чому вони тут, що вони повинні робити зі своїм життям", - сказав він в інтерв'ю Daily Mail. "Коли ви приймаєте наші таїнства, робите цю глибоку роботу і контактуєте зі своєю душею, це може допомогти вам зрозуміти ці речі. Ваша душа прийшла сюди не для того, щоб стати залежною від фентанілу".

Церква, де поклоняються наркотикам / Фото: instagram.com/davehemp

Пастор підкреслив, що Церква Амброзії не є реабілітаційним центром, і порадив людям, які борються із залежністю, звертатися до професіоналів. Однак, за його словами, він має на меті запровадити цю послугу як частину функцій церкви в майбутньому.

Нагадаємо, 37-річний чоловік з'їв "чарівні" гриби та залишився без пеніса. На щастя, лікарі змогли пришити відрізаний орган.

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