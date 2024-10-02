После вторжения РФ в Украину в феврале 2022-го политики не общались.

Администрация президента-диктатора РФ Владимира Путина пока не получала запрос на звонок от канцлера Германии Олафа Шольца. Заметим, СМИ писали, что немецкий политик впервые с декабря 2022-го желает позвонить "фюреру".

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков.

"Нет, (Шольц — Ред.) не спрашивал", — ответил Песков вопрос представителей росСМИ.

По его словам, никаких контактов Москва с Берлином не имела после вторжения РФ в Украину – ни публичных, ни непубличных. Между тем, сам Путин якобы открыт для диалога.

"Как таких тем на поверхности нет. Наши отношения сведены к нулевому состоянию и не по нашей инициативе. Это была инициатива Берлина, как и других европейских лиц. Но президент неоднократно говорил, что он открыт для диалога. Он был и остается открытым для диалога", – сказал спикер диктатора.

Напомним, на днях Die Zeit со ссылкой на правительственные источники сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Это будет первый контакт между ними после двух лет молчания.

Шольц решил позвонить Путину

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