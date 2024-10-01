Шольц планирует позвонить Путину после почти двух лет молчания — Die Zeit

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует разговор с президентом России Владимиром Путиным. Это будет первый контакт между ними после двух лет молчания.

Об этом стало известно изданию Die Zeit из правительственных источников.

Сообщается, что телефонный разговор запланирован накануне саммита G20 в Бразилии, который состоится в ноябре. Однако запрос на интервью пока не был отправлен.

Олаф Шольц станет первым главой правительства из наиболее важных стран, поддерживающих Украину, которое возобновит прямой контакт с Владимиром Путиным. Последний телефонный разговор между Шольцом и Путиным состоялся в декабре 2022 года. Президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также раз общались с Путиным непосредственно в 2022 году.

Напомним, президент Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом в Нью-Йорке 23 сентября во время своего визита в США. Встреча проходила без переводчиков и за закрытыми дверями.

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