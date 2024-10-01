На каком направлении враг концентрирует главные усилия: назвал спикер НГУ

На Покровском направлении русская армия концентрирует главные усилия. Враг пытается создать условия для продвижения пехоты.

Об этом рассказал спикер НГУ Музычук в эфире телеканала "Эспрессо".

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"Подразделения Нацгвардии Украины выполняют задачи вдоль всей линии фронта, в частности на участках, где противник концентрирует свои основные усилия. В течение этих суток самым активным направлением остается Покровский. Именно на Покровском направлении противник концентрирует главные усилия", — подчеркнул Музычук.

По его словам, на этом направлении за минувшие сутки произошло более 40 боевых столкновений. Военнослужащие Нацгвардии успешно отразили 9 попыток штурмов противника.

"Россияне продолжают совершать штурмы малыми пехотными группами численностью от двух до четырех человек. Иногда для усиления могут привлекать большие подразделения, однако общая тенденция остается неизменной. Происходит большое количество артиллерийских и авиационных обстрелов, с помощью которых противник пытается создать условия для продвижения своей пехоты и проведения штурмов", — заметил он.

Напомним, российские кафиры стремятся получить возможность наступать на Покровск Донецкой области с южного направления.

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