Волчанск стал городом, за который ведутся ожесточенные бои.

Силам обороны удалось сократить возможности русских войск в районе Волчанска.

Об этом говорится в новом отчете разведки Великобритании.

Бои за Волчанск продолжаются с мая 2024, когда российские начали наступательную операцию в Харьковской области, вероятно, чтобы создать "буферную зону" для сдерживания и смягчения любых украинских атак в районе Белгорода.

"Это привело к тому, что Волчанск (в 5 км к югу от границы Украины и России) стал городом, за который ведутся ожесточенные бои, и обе стороны стремятся вытеснить друг друга из этого района", — говорится в сообщении.

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ВСУ в конце сентября 2024 удалось отбить и очистить Волчанский агрегатный завод, который был опорным пунктом России, позволяя проводить тактические операции на реке Волча.

"Его потеря, вероятно, ограничит возможности российских сухопутных войск по продвижению в Харьковской области. По всей видимости, украинский контроль над заводом будет способствовать дальнейшим контрнаступлениям на севере города, чтобы оттеснить российские войска к границе Украины и России", — отмечают в Минобороны Британии.

Как стало известно, российские командиры совершали ужасные вещи в отношении своих солдат, которые были блокированы на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области.

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