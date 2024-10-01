США после выборов могут позволить Украине наносить удары вглубь РФ — WP

После выборов ситуация для Украины может измениться.

Администрация Джо Байдена пообещала продлить поддержку Украины в размере более 8 миллиардов долларов, гарантируя военную помощь до прихода к власти новой администрации США. Однако после выборов Украина может получить новое разрешение от США — использовать ракеты большой дальности.

Об этом пишет The Washington Post.

Визит Зеленского в США

Целью Зеленского остается убедить своих союзников принять план продвигаемой победы, однако есть нюансы.

Так, визит Зеленского на колеблющийся завод боеприпасов в штате Пенсильвания расстроил республиканцев, а спикер Палаты представителей Майк Джонсон выпустил открытое письмо, в котором заявил, что визит был частью партизанской кампании в поддержку демократов. Он требовал от Зеленского уволить своего посла в США, чего не произошло.

На фоне этого были разговоры об отмене встречи с Трампом, но они встретились в Нью-Йорке в пятницу.

Недовольство вызвало и то, что Зеленский назвал сенатора от Огайо Джей Д. Вэнс, кандидат от Республиканской партии на должность вице-президента, "слишком радикальный".

Тем не менее, Зеленский представил свое видение победы и Трампу, и кандидату от Демократической партии Камали Гаррис, и президенту Джо Байдену, и пошел с дополнительной помощью, гарантирующей, что Украина сможет рассчитывать на американскую помощь до прихода к власти новой администрации.

"Результатом этих двух встреч стало то, что Украина публично показала, что она все равно сотрудничает с обоими кандидатами. Украина не имеет фаворитов и готова к открытым, нормальным отношениям с любой будущей администрацией", — заявил аналитик "Украинской призмы внешней политики" Александр Краев.

Красные линии

Но красной линией администрации Байдена остается западное оружие большой дальности, чтобы нанести удары глубоко внутри России, хотя Украина уже давно лоббирует, чтобы США отказались от этого ограничения.

" Снятие этих неофициальных ограничений, несомненно, станет ключевым показателем того, что сделаны решительные шаги к прекращению войны", – сказал советник ОП Михаил Подоляк.

Руководство Украины ожидает следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн в Германии — руководителей оборонных ведомств из более 50 стран-партнеров, регулярно собирающихся для координации помощи оружием для войны. Там Украина увидит, как группа переварила план победы, представленный Зеленским.

Зеленский публично не представил этот план, но посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд 17 сентября заявила, что видела его части и что "в нем изложена стратегия и план, которые могут сработать".

Подоляк отметил, что Украине "удалось донести месседж" по ресурсам, необходимым для поддержки ее обороны на нынешнем и потенциально решающем этапе войны».

"Нам просто нужно немного подождать, поскольку наши страны-партнеры сейчас ведут внутренние дискуссии", – сказал он.

Заявления Трампа

Но аналитики и законодатели заявили, что Украина видит обоих кандидатов в президенты как потенциально проблематичных.

Многие озабочены заявлениями Трампа о том, что войну можно быстро развязать, опасаясь, что это может означать переговоры на условиях России, потенциально предусматривая территориальные уступки и отказ от гарантий безопасности от западных союзников.

Между тем другие заявили, что верят, что Гаррис будет продолжать внешнюю политику Байдена, которая, по словам многих украинцев и внешних наблюдателей, обусловлена, прежде всего, страхом перед более масштабной войной, а не хорошо продуманной стратегией победы над Россией.

Что изменится после выборов

Разрешение Украине использовать ракеты большой дальности станет одним из ключевых сигналов того, что США привержены укреплению позиции Киева в долгой и тяжелой войне.

"Байден слишком осторожен, чтобы дать такое разрешение перед выборами. Но когда выборы закончатся, он может дать это разрешение", — заявил один из депутатов из внешнеполитического комитета.

Ранее мы писали, что Украина не может обеспечить безопасность своего неба исключительно обороной, отмечает The Wall Street Journal.

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