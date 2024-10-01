В Запорожье раздаются сильные взрывы: город под обстрелом

Во вторник, 1 октября, в Запорожье раздались несколько мощных взрывов. Город находится под обстрелом российской армии.

Об этом сообщила и.о. городского головы Регина Харченко.

В 11:47 чиновница проинформировала о первом взрыве, в 11:50 – о втором, в 11:53 – о третьем.

"Повторные взрывы в Запорожье! Будьте в укрытиях", — подчеркнула Харченко.

Тревога в Запорожской области продолжается с 11:37. Воздушные силы дважды предупреждали о запусках КАБов в направлении города. Жителей Запорожья просили находиться в укрытиях.

Как сообщалось, в Одессе раздался взрыв. Местные власти заявили о работе сил ПВО.

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