В Одесі пролунав вибух: що відомо

ПС попереджали про розвідувальний БпЛА.
У вівторок, 1 жовтня, в Одесі пролунав вибух. В регіоні від 11:47 оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.
"В місті чутно вибух! Працюють наші захисники", - йдеться у повідомленні чиновника.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про те, що в акваторії Чорного моря зафіксували розвідувальний БпЛА в напрямку Одеси.
Як повідомлялося, також у Запоріжжі пролунали сильні вибухи. Повітряні сили двічі попереджали про запуски КАБів у напрямку міста.