Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Одесі пролунав вибух: що відомо

В Одесі пролунав вибух: що відомо

Вибух. / Фото: Associated Press

ПС попереджали про розвідувальний БпЛА.

У вівторок, 1 жовтня, в Одесі пролунав вибух. В регіоні від 11:47 оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

"В місті чутно вибух! Працюють наші захисники", - йдеться у повідомленні чиновника. 

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про те, що в акваторії Чорного моря зафіксували розвідувальний БпЛА в напрямку Одеси.

Як повідомлялося, також у Запоріжжі пролунали сильні вибухи. Повітряні сили двічі попереджали про запуски КАБів у напрямку міста.

Читайте також:

Російські війська вдарили по ринку в Херсоні

Російські війська вдарили по ринку в Херсоні

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація