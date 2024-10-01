В Одесі пролунав вибух: що відомо

У вівторок, 1 жовтня, в Одесі пролунав вибух. В регіоні від 11:47 оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

"В місті чутно вибух! Працюють наші захисники", - йдеться у повідомленні чиновника.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про те, що в акваторії Чорного моря зафіксували розвідувальний БпЛА в напрямку Одеси.

Як повідомлялося, також у Запоріжжі пролунали сильні вибухи. Повітряні сили двічі попереджали про запуски КАБів у напрямку міста.

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