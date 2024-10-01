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Вночі росіяни вдарили по Україні "Шахедами": скільки дронів збила ППО

Вночі росіяни вдарили по Україні "Шахедами": скільки дронів збила ППО

ППО. / Фото: Associated Press

У семи областях було чути вибухи.

Вночі проти 1 жовтня армія РФ атакувала Україну 32 ударними БпЛА типу Shahed. Сили ППО знищили 29 безпілотників. 

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти випустили дрони з трьох районів: Приморсько-Ахтарська і Курська в Російській Федерації, а також Чауди, що в анексованому Криму.

"Збито 29 ударних БпЛА у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях", - повідомили в ПС.

Окрім того, внаслідок протидії РЕБ три безпілотники локаційно втрачено. Попередньо, минулося без наслідків.

Нагадаємо, вночі 1 жовтня в Україні літали ворожі безпілотники. У кількох областях України була оголошена повітряна тривога, лунали вибухи та працювали сили ППО.

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