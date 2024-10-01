Ночью россияне ударили по Украине "Шахедами": сколько дронов сбило ПВО

В семи областях были слышны взрывы.

Ночью против 1 октября армия РФ атаковала Украину 32 ударными БПЛА типа Shahed. Силы ПВО уничтожили 29 беспилотников.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты выпустили дроны из трех районов: Приморско-Ахтарская и Курская в Российской Федерации, а также Чауды в аннексированном Крыму.

"Сбиты 29 ударных БПЛА в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях", — сообщили в ПС.

Кроме того, в результате противодействия РЭБ три беспилотника локационно потеряны. Предварительно обошлось без последствий.

Напомним, ночью 1 октября в Украине летали вражеские беспилотники. В нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога, раздавались взрывы и работали силы ПВО.

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