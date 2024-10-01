Ночью в Украине летали вражеские беспилотники: где прогремели взрывы

Ночью в Украине было неспокойно.
В ночь на 1 октября 2024 года Украину атаковали вражеские дроны.
В нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога, раздавались взрывы и работали силы ПВО.
В частности, взрывы прогремели:
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Кременчуг (Полтавщина);
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Николаевщина, Кировоград;
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Полтовщина;
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Черкасская область;
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Светловодск/Кременчуг;
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Черкассы/р-н.
Напомним, что ранее сообщалось, что на Киевщине работают силы ПВО.
Добавим, что сентябрь 2024 стал первым месяцем с ежедневными атаками "Шахедов". Уже известно, сколько враг выпустил по Украине ударные БПЛА.
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