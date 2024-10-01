Ночью в Украине летали вражеские беспилотники: где прогремели взрывы

Ночью в Украине было неспокойно.

В ночь на 1 октября 2024 года Украину атаковали вражеские дроны.

В нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога, раздавались взрывы и работали силы ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

Кременчуг (Полтавщина);

Николаевщина, Кировоград;

Полтовщина;

Черкасская область;

Светловодск/Кременчуг;

Черкассы/р-н.

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Напомним, что ранее сообщалось, что на Киевщине работают силы ПВО.

Добавим, что сентябрь 2024 стал первым месяцем с ежедневными атаками "Шахедов". Уже известно, сколько враг выпустил по Украине ударные БПЛА.

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