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Ночью в Украине летали вражеские беспилотники: где прогремели взрывы

Ночью в Украине летали вражеские беспилотники: где прогремели взрывы

В ряде украинских городов и территорий звучала сирена / Фото: pixabay.com

Ночью в Украине было неспокойно.

В ночь на 1 октября 2024 года Украину атаковали вражеские дроны.

В нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога, раздавались взрывы и работали силы ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

  • Кременчуг (Полтавщина);

  • Николаевщина, Кировоград;

  • Полтовщина;

  • Черкасская область;

  • Светловодск/Кременчуг;

  • Черкассы/р-н.

Напомним, что ранее сообщалось, что на Киевщине работают силы ПВО.

Добавим, что сентябрь 2024 стал первым месяцем с ежедневными атаками "Шахедов". Уже известно, сколько враг выпустил по Украине ударные БПЛА.

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