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В Сумской области прогремели 183 взрыва: есть раненые

В Сумской области прогремели 183 взрыва: есть раненые

Удар по Сумщине

Враг продолжает атаковать Сумщину.

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 30 сентября 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В течение дня россияне совершили 97 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 183 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Ахтырская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская, Хутор-Михайловская, Свеская, Середино-Будская громады.

  • Белопольская громада: совершены удары FPV дронами (2 взрыва), артобстрелы (18 взрывов), пуски КАБ (2 взрыва).
  • Эсманьская громада: враг бил из минометов (5 взрывов), КАБ (7 взрывов), FPV дронами (3 взрыва). В результате обстрела КАБ ранения получил местный житель.
  • Середино-будская громада: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва), FPV дронами (13 взрывов).
  • Глуховское общество: зафиксированы пуски КАБ (9 взрывов), удар FPV дроном (1 взрыв). В результате обстрела FPV дроном получило ранение одно гражданское лицо.
  • Свеська громада: 2 мины сбросил враг на территорию общины.
  • Путивльская громада: русские избивали из артиллерии (8 взрывов).
  • Краснопольская громада: произошли сбросы ВОГ с БПЛА (3 взрыва), удары FPV дронами (6 взрывов), минометные обстрелы (16 взрывов).
  • Хотинская громада: был артиллерийский обстрел (2 взрыва).
  • Юношеская громада: осуществлен пуск КАБ (3 взрыва).
  • Великописаревская громада: нанесены удары FPV дронами (10 взрывов), минометный обстрел (6 взрывов), артобстрелы (13 взрывов). Также произведено 8 сбросов ВОГ с БПЛА (8 взрывов).
  • Хутор-Михайловский: зафиксированы удары FPV дронами (3 взрыва).
  • Речковская громада: был удар баражирующим боеприпасом «Ланцет» (1 взрыв).
  • Новослободская громада: 17 мин сбросили россияне на территорию общины. Также был удар FPV дроном (1 взрыв).
  • Шалыгинская громада: враг избивал из минометов (8 взрывов), FPV дронами (7 взрывов).
  • Ахтырская громада: совершены ракетные удары (2 взрыва).
  • Миропольская громада: был обстрел из танка (5 взрывов).

Напомним, что в Сумской области прозвучало более 200 взрывов: есть раненые гражданские.

Ранее враг вел 62 обстрела приграничных районов и населенных пунктов Сумской области.

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