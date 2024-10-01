В Сумской области прогремели 183 взрыва: есть раненые

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 30 сентября 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В течение дня россияне совершили 97 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 183 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Ахтырская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская, Хутор-Михайловская, Свеская, Середино-Будская громады.

Белопольская громада: совершены удары FPV дронами (2 взрыва), артобстрелы (18 взрывов), пуски КАБ (2 взрыва).

Эсманьская громада: враг бил из минометов (5 взрывов), КАБ (7 взрывов), FPV дронами (3 взрыва). В результате обстрела КАБ ранения получил местный житель.

Середино-будская громада: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва), FPV дронами (13 взрывов).

Глуховское общество: зафиксированы пуски КАБ (9 взрывов), удар FPV дроном (1 взрыв). В результате обстрела FPV дроном получило ранение одно гражданское лицо.

Свеська громада: 2 мины сбросил враг на территорию общины.

Путивльская громада: русские избивали из артиллерии (8 взрывов).

Краснопольская громада: произошли сбросы ВОГ с БПЛА (3 взрыва), удары FPV дронами (6 взрывов), минометные обстрелы (16 взрывов).

Хотинская громада: был артиллерийский обстрел (2 взрыва).

Юношеская громада: осуществлен пуск КАБ (3 взрыва).

Великописаревская громада: нанесены удары FPV дронами (10 взрывов), минометный обстрел (6 взрывов), артобстрелы (13 взрывов). Также произведено 8 сбросов ВОГ с БПЛА (8 взрывов).

Хутор-Михайловский: зафиксированы удары FPV дронами (3 взрыва).

Речковская громада: был удар баражирующим боеприпасом «Ланцет» (1 взрыв).

Новослободская громада: 17 мин сбросили россияне на территорию общины. Также был удар FPV дроном (1 взрыв).

Шалыгинская громада: враг избивал из минометов (8 взрывов), FPV дронами (7 взрывов).

Ахтырская громада: совершены ракетные удары (2 взрыва).

Миропольская громада: был обстрел из танка (5 взрывов).

Напомним, что в Сумской области прозвучало более 200 взрывов: есть раненые гражданские.

Ранее враг вел 62 обстрела приграничных районов и населенных пунктов Сумской области.

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