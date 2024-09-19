"Ощутимо ответим": Зеленский отреагировал на удар по пансионату в Сумах

На момент попадания в пансионате для пожилых людей находились более 200 пациентов.

ВС РФ ударили управляемыми авиабомбами по Сумам, одной из целей стал Сумской гериатрический пансионат.

Атаку в своем вечернем обращении прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

По его данным, в городе продолжаются спасательные работы после "прилета" по пансионату для престарелых. На момент удара в здании находились почти 300 человек – более 200 пациентов и 60 работников.

Фото: Associated Press

"Продолжается эвакуация людей и проверяется, есть ли люди под завалами. Известно уже о раненых, по меньшей мере, один человек погиб. Мои соболезнования. Россия не могла не знать, что этот пансионат для пожилых людей – не военная база, не военный объект", — сказал Зеленский.

"Обязательно ответим российской армии на этот террор. Ощутимо ответим", — заявил президент.

РФ обстреляла гериатрический пансионат Сум

По данным Сумской областной прокуратуры, 19 сентября 2024 около 15:40 российские оккупанты нанесли авиаудара по территории гериатрического пансионата в городе Сумы.

На момент удара в Сумах в заведении находился 221 пациент, из них более 80 прикованы к постели, а также 60 человек обслуживающего персонала.

На пятом этаже пансионата находились 24 подопечных. Основной удар пришелся на верхние этажи здания.

Еще один удар в Сумах пришелся по гаражному кооперативу, в результате чего повреждено 15 гаражей и 10 автомобилей.

По состоянию на 19:00 в результате удара по Сумам один человек погиб и еще 13 человек получили травмы разной степени тяжести.

Как сообщили в ГСЧС Украины, частично разрушены технический и 5-й этажи. Из здания эвакуировано 147 человек. Людей под завалами нет.

Начато досудебное расследование после удара по Сумам по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).