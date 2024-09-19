Пекин не может дать Путину проиграть, но не хочет возрождения Российской империи — Кондолиза Райс

В настоящее время Россия — это изолированная и сильно милитаризованная страна. Но Путин не может проиграть эту войну, он готов пожертвовать всем, чтобы предотвратить катастрофу. Об этом бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс пишет в своей статье “Опасность изоляционизма. Мир все еще нуждается в Америке, а Америка все еще нуждается в мире” для Foreign Affairs.

По ее словам, Москва предполагала, что Украина падет через несколько дней после вторжения в феврале 2022 года. Российские войска везли провиант на три дня и парадную форму для парада, который они должны были провести в Киеве.

"Первый год войны обнажил слабые стороны российских ВС, пронизанных коррупцией и некомпетентностью. Но, как и на протяжении всей истории, Россия стабилизировала фронт, полагаясь на старомодные тактики, такие как атаки человеческими волнами, окопы и мины. Постепенный способ, которым США и их союзники поставляли оружие в Украину — сначала обсуждали, отправлять ли танки, потом это сделали и т.д. — дал Москве пространство для мобилизации своего ОПК и применения своего огромного преимущества в живой силе", — отмечает Кондолиза Райс.

Дипломат добавляет, что в начале войны НАТО волновалось, что Москва может атаковать линии поставок в Польше и Румынии [через которые идет помощь Украине – ред.]. Пока что Путин не изъявил желания опротестовать статью 5 Альянса, но Черное море (которое цари считали российским озером) снова стало источником конфликта и напряжения. И примечательно, по словам Райс, что почти не имеющая ВМФ Украина успешно бросила вызов российской военно-морской силе и теперь может перевозить зерно вдоль собственного побережья.

Кондолиза Райс считает, что экономические потери будет преследовать Москву в течение многих лет. Около 1 млн россиян покинули свою страну в ответ на войну Путина [после объявления в сентябре 2022 года первой большой волны мобилизации в РФ — ред.], многие из них — молодые и хорошо образованные люди. Российская нефтегазовая промышленность была подорвана потерей важных рынков и выходом транснациональных нефтяных гигантов BP, Exxon и Shell.

"Китай вмешался, чтобы немного снять давление. Но трещины в российской экономике дают о себе знать. Вызов усугубляется ростом сотрудничества России с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Эти четыре страны преследуют общую цель — подорвать и заменить возглавляемую США международную систему, которую они ненавидят. Однако следует отметить, что их стратегические интересы не просто согласовать", — отмечает в своей статье американский дипломат.

По ее мнению, Пекин не может позволить Путину проиграть, но и не испытывает особого энтузиазма относительно создания новой Российской империи, особенно если это ставит Китай под прицел вторичных санкций против его собственной экономики, которая находится не в лучшем состоянии.

Напомним, лидер КНР "с радостью принял" приглашение Путина принять участие в саммите БРИКС, который состоится в октябре. Путин отметил, что в рамках этого саммита они планируют провести двусторонние переговоры, в ходе которых обсудят дальнейшее развитие российско-китайских отношений, которые, по его словам, активно прогрессируют.

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