Си Цзиньпин "с радостью" поедет к Путину в октябре на саммит БРИКС

Лидер КНР "с радостью принял" приглашение Путина поучаствовать в саммите БРИКС, который состоится в Казани.

Китайский лидер Си Цзиньпин в октябре планирует прибыть в Россию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.

Об этом сообщает Associated Press.

Министр иностранных дел Китая Ван подтвердил журналистам, что во время его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным 12 сентября в Санкт-Петербурге была обсуждена предстоящая поездка Си.

По словам министра, лидер КНР "с радостью принял" приглашение Путина принять участие в саммите БРИКС, который состоится в Казани.

Путин отметил, что в рамках этого саммита они планируют провести двусторонние переговоры, в ходе которых обсудят дальнейшее развитие российско-китайских отношений, которые, по его словам, активно прогрессируют.

Напомним, ранее Китай и Бразилия совместно разработали так называемый "мирный план" по завершению войны в Украине. Президент Зеленский считает, что таким образом обе страны становятся на сторону России.

Позже в Министерстве иностранных дел Китая отреагировали на слова президента Владимира Зеленского, назвавшего "деструктивным" мирный план КНР и Бразилии. В ведомстве подчеркнули, что и дальше будут способствовать проведению мирных переговоров.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.