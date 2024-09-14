Си Цзиньпин "с радостью" поедет к Путину в октябре на саммит БРИКС

Лидер КНР "с радостью принял" приглашение Путина поучаствовать в саммите БРИКС, который состоится в Казани.
Китайский лидер Си Цзиньпин в октябре планирует прибыть в Россию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Об этом сообщает Associated Press.
Министр иностранных дел Китая Ван подтвердил журналистам, что во время его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным 12 сентября в Санкт-Петербурге была обсуждена предстоящая поездка Си.
По словам министра, лидер КНР "с радостью принял" приглашение Путина принять участие в саммите БРИКС, который состоится в Казани.
Путин отметил, что в рамках этого саммита они планируют провести двусторонние переговоры, в ходе которых обсудят дальнейшее развитие российско-китайских отношений, которые, по его словам, активно прогрессируют.
Напомним, ранее Китай и Бразилия совместно разработали так называемый "мирный план" по завершению войны в Украине. Президент Зеленский считает, что таким образом обе страны становятся на сторону России.
Позже в Министерстве иностранных дел Китая отреагировали на слова президента Владимира Зеленского, назвавшего "деструктивным" мирный план КНР и Бразилии. В ведомстве подчеркнули, что и дальше будут способствовать проведению мирных переговоров.
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