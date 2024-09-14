Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали разговора с кандидатом на должность главы Белого дома на предстоящих выборах Дональдом Трампом, который состоялся около двух месяцев назад.

Об этом Зеленский рассказал в интервью американскому журналисту CNN Фариду Закарии.

По его словам, Трамп проявил понимание сложной ситуации, в которой находится Украина из-за войны войны.

Кроме того, Зеленский сказал, что в ближайшее время планирует представить президенту США Джо Байдену план победы над Россией. Кроме того, он считает необходимым ознакомить с ним и главных кандидатов в президенты – Дональда Трампа и Камалу Гаррис.

Президент также подчеркнул, что многое зависит от Конгресса, поэтому план будет обсужден и с его представителями, прежде чем его презентуют широкой публике.

Выборы в США

Зеленский прокомментировал предвыборную риторику кандитатов в президенты США.

"Предвыборные заявления иногда не очень реальны. Но во время нашего разговора два месяца назад я увидел расположение Трампа, он понимает, как тяжело выживать во время войны", - отметил Зеленский.

Добавим, на президентских выборах актер Майкл Дуглас поддерживает вице-президента США, заместителя Байдена.

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