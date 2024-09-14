Финансовая помощь США Украине на $5,8 млрд спасена: детали

Речь идет о средствах срока использования которых истекает в конце этого месяца.

Администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс с просьбой продлить президентские полномочия по сокращению поставок оружия в Украину до 2025 года, чтобы выделить примерно 5,8 млрд долларов после 30 сентября.

Об этом сообщило издание The Hill.

Белый дом настаивает на включении этого продления в резолюцию о продлении бюджета, которую предлагает спикер палаты представителей Майк Джонсон. Срок использования этих средств истекает в конце месяца.

"У нас осталось 5,9 млрд долларов в рамках президентских полномочий по сокращению расходов на Украину; все, кроме 100 млн долларов, истекают в конце финансового года", — сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пат Райдер.

В ближайшем будущем Департамент обороны продолжит предоставлять пакеты для сокращения расходов и работает с Конгрессом по продлению полномочий по сокращению по окончании финансового года.

Администрация Байдена использовала эти полномочия для быстрой доставки оружия в Украину прямо из запасов Министерства обороны. Денежные средства, выделенные Конгрессом, связаны с оценкой военного оборудования, переданного Украине, и деньгами, использованными для пополнения запасов США.

Пентагон использует специальные полномочия для быстрого снабжения старой техники и пополнения новой. Помощь Украине часто оказывается большими партиями во избежание истощения запасов и учесть время на пополнение. Недавно объявили о помощи в 250 миллионов долларов.

Белому дому нужно продление полномочий на 5,8 млрд долларов, чтобы в дальнейшем снабжать Украину небольшими партиями. Без этого продления администрация может выделить все средства до 1 октября и использовать остаток года для поставки техники, но это менее предпочтительный вариант из-за возможных юридических проблем. Политические игры в Конгрессе усложняют процесс утверждения.

Напомним, помощь Украине от Соединенных штатов Америки оказалась под угрозой, эти средства могут исчезнуть еще до конца сентября.

Читайте также: