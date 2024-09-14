Фінансова допомога США Україні на $5,8 млрд врятована: деталі

Йдеться про кошти термін використання яких закінчується наприкінці цього місяця.

Адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням продовжити президентські повноваження на скорочення постачання зброї в Україну до 2025 року, щоб виділити приблизно 5,8 млрд доларів після 30 вересня.

Про це повідомило видання The Hill.

Білий дім наполягає на включенні цього продовження в резолюцію про продовження бюджету, яку пропонує спікер палати представників Майк Джонсон. Термін використання цих коштів закінчується наприкінці місяця.

"У нас залишилося 5,9 млрд доларів в рамках президентських повноважень по скороченню витрат на Україну; всі, окрім 100 млн доларів, закінчуються в кінці фінансового року", — повідомив прессекретар Пентагону генерал-майор Пат Райдер.

У найближчому майбутньому Департамент оборони продовжить надавати пакети для скорочення витрат та працює з Конгресом над продовженням повноважень по скороченню після закінчення фінансового року.

Адміністрація Байдена використовувала ці повноваження для швидкої доставки зброї в Україну безпосередньо з запасів Міністерства оборони. Кошти, виділені Конгресом, пов'язані з оцінкою військового обладнання, переданого Україні, та грошима, використаними для поповнення запасів США.

Пентагон використовує спеціальні повноваження для швидкого постачання старої техніки та поповнення нової. Допомога Україні часто надається великими партіями, щоб уникнути виснаження запасів і врахувати час на поповнення. Нещодавно оголосили про допомогу на 250 мільйонів доларів.

Білому дому потрібно продовження повноважень на 5,8 млрд доларів, щоб надалі постачати допомогу Україні невеликими партіями. Без цього продовження адміністрація може виділити всі кошти до 1 жовтня і використати решту року для постачання техніки, але це менш бажаний варіант через можливі юридичні проблеми. Політичні ігри у Конгресі ускладнюють процес затвердження.

Нагадаємо, допомога Україні від Сполучених штатів Америки опинилася під загрозою, ці кошти можуть зникнути ще до кінця вересня.

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