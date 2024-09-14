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Ночью РФ мощно атаковала "Шахедами": Зеленский сообщил, где раздавались взрывы

Ночью РФ мощно атаковала "Шахедами": Зеленский сообщил, где раздавались взрывы

Президент Украины Владимир Зеленский. / Фото: Associated Press

Во многих регионах работала ПВО.

В ночь на субботу, 14 сентября, российская армия запустила более 70 беспилотников "Шахед" по всей Украине. Силам противовоздушной обороны большинство удалось сбить.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, ПВО работала в Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях.

"Нам нужно больше возможностей для усиления воздушного щита, противовоздушной обороны и дальнобойности, чтобы и дальше защищать жизнь и наших людей. Работаем над этим со всеми партнерами Украины", — подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, россияне ночью атаковали Украину. В частности, взрывы раздавались в Павлограде, Броварах, Харькове, Винницкой области и т.д.

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