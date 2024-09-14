Вночі РФ потужно атакувала "Шахедами": Зеленський повідомив, де лунали вибухи

У багатьох регіонах працювала ППО.
Вночі проти суботи, 14 вересня, російська армія запустила понад 70 безпілотників "Шахед" по всій Україні. Силам протиповітряної оборони більшість вдалося збити.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
З його слів, ППО працювала в Київській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Херсонській, Харківській та Донецькій областях.
"Нам потрібно більше можливостей для посилення повітряного щита, протиповітряної оборони та далекобійності, щоб і надалі захищати життя та наших людей. Працюємо над цим з усіма партнерами України", - наголосив глава держави.
Як повідомлялося, росіяни вночі атакували Україну. Зокрема, вибухи лунали у Павлограді, Броварах, Харкові, на Вінниччині тощо.
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