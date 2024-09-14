Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Росіяни втратили багато техніки.
Станом на ранок 14 вересня 2024 року ЗСУ знищили 632 630 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1210 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 632 630 (+1210) осіб,
- танків - 8674 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 17043 (+40) од,
- артилерійських систем - 18086 (+25) од,
- РСЗВ - 1186 (+1) од,
- засоби ППО - 946 (+1) од,
- літаків - 369 (+0) од,
- гелікоптерів - 328 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 15149 (+36),
- крилаті ракети - 2591 (+0),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 24631 (+71) од,
- спеціальна техніка - 3084 (+13).
Як повідомлялося, розвідники знищили у Чорному морі ворожий Су-30СМ, вартість якого оцінюють в 50 млн доларів.
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