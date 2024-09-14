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Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Втрати РФ перевалили за 632 тис. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили багато техніки.

Станом на ранок 14 вересня 2024 року ЗСУ знищили 632 630 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1210 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 632 630 (+1210) осіб,
  • танків - 8674 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 17043 (+40) од,
  • артилерійських систем - 18086 (+25) од,
  • РСЗВ - 1186 (+1) од,
  • засоби ППО - 946 (+1) од,
  • літаків - 369 (+0) од,
  • гелікоптерів - 328 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 15149 (+36),
  • крилаті ракети - 2591 (+0),
  • кораблі /катери - 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 24631 (+71) од,
  • спеціальна техніка - 3084 (+13).

Як повідомлялося, розвідники знищили у Чорному морі ворожий Су-30СМ, вартість якого оцінюють в 50 млн доларів.

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