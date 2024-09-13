Китай назвал "единственный выход" для войны в Украине

Китай считает, что единственным путем разрешения войны в Украине являются мирные переговоры. Мол, конфронтация "никуда не ведет".

Об этом заявил министр обороны Китая Дон Цзюнь в ходе глобального собрания военных чиновников, сообщило HKFP.

"Единственным выходом для решения таких горячих проблем как кризис в Украине и израильско-палестинский конфликт является продвижение мира и переговоров", — высказался китайский министр.

По его словам, в войнах "нет победителей", а конфронтация "никуда не ведет". Дон Цзюнь призвал страны содействовать "мирному развитию и инклюзивному управлению".

"Чем острее конфликт, тем больше мы не можем отказаться от диалога и консультаций. Конец любого конфликта — это примирение", — заявил глава Минобороны КНР.

Напомним, ранее Китай сделал заявление о войне в Украине и скорейшем прекращении боевых действий. Пекин отмечает, что украинский вопрос придерживается "объективной и справедливой позиции" и сосредоточен на содействии политическому урегулированию "кризиса".

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