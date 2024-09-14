Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом два місяці тому

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі розмови з кандидатом на посаду очільника Білого дому на майбутніх виборах Дональдом Трампом, яка відбулася близько двох місяців тому.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю американському журналісту CNN Фаріду Закарії.

За його словами, Трамп проявив розуміння складної ситуації, в якій перебуває Україна через війну.

Крім того, Зеленський сказав, що найближчим часом планує представити президенту США Джо Байдену план перемоги над Росією. Окрім цього, він вважає за необхідне ознайомити з ним і головних кандидатів у президенти – Дональда Трампа та Камалу Гарріс.

Президент також наголосив, що багато залежить від Конгресу, тому план буде обговорений і з його представниками, перш ніж його презентують широкому загалу.

Вибори у США

Зеленський прокоментував передвиборча риторика кандитатів у президенти США.

"Передвиборчі заяви інколи не дуже реальні. Але під час нашої розмови два місяці тому я побачив прихильність Трампа, він розуміє, як важко виживати під час війни", – зазначив Зеленський.

Додамо, на президентських виборах актор Майкл Дуглас підтримує віцепрезидентку США, заступницю Байдена.

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